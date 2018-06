Presidente do Afeganistão prolonga cesar-fogo com Talibãs por 10 dias

O presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, prolongou o cesar-fogo com os Talibãs por 10 dias de acordo com a Reuters.

O cesar-fogo estava previsto acabar em 20 de junho mas acaba de ser prolongado pelo Afeganistão por mais 10 dias, diz a agência de notícias.

“As forças de segurança do Afeganistão podem se defender contra qualquer ataca”, clarificou, Durani Waziri, porta-voz da presidência do Afeganistão, à Reuters.