Presidente de Timor vai estudar lista de membros do governo antes da posse

O presidente timorense afirmou esta quarta-feira que vai estudar a lista de membros propostos para o VIII Governo pelo primeiro-ministro nomeado, Taur Matan Ruak, para garantir que o executivo tem elementos com “capacidade e autoridade”.

“Estou como Presidente a apreciar a lista que me foi apresentada hoje pelo primeiro-ministro nomeado Taur Matan Ruak e a verificar todo o elenco governamental para garantir a coesão, a dignidade do Estado e, particularmente, do Governo”, disse Francisco Guterres Lu-Olo aos jornalistas.

“Toda a gente quer que o Governo seja um Governo com pessoas com capacidade e que pelo menos tenham alguma autoridade para agir como membros do Governo. Estou atento a isso”, referiu, ao responder a perguntas sobre se vai questionar a inclusão no executivo de elementos que estejam envolvidos em casos com a justiça timorense.