Presidente de Angola visita Portugal até ao final do ano

O presidente de Angola, João Lourenço, estará em Portugal no próximo outono para uma visita oficial. Convidado por Marcelo Rebelo de Sousa, segundo o jornal ‘Expresso’, a vista dá-se depois de ter desaparecido o “irritante” problema jurídico-político que existia entre os dois países.

Marcelo concedeu esta segunda-feira uma audiência em Belém ao ministro dos Negócios Estrangeiros angolano, Manuel Domingos Augusto, altura em que a visita do presidente angolano ficou acordada.

Entretanto, a data da visita de António Costa a Angola deverá ser anunciada nas próximas horas. Marcelo, segundo o mesmo jornal, quer preparar um programa de grande envergadura, na tentativa de que não fiquem entre os dois países quaisquer assuntos menos bem discutidos.

E eles têm sido vários: desde a visita do líder da oposição, Rui Rio, a Angola – onde se encontrou com João Lourenço, até à ida do presidente angolano a Estrasburgo, Paris e Berlim sem passar por Portugal, foram vários os assuntos que ‘atormentaram’ a diplomacia entre os dois países, mesmo depois de o ‘caso Manuel Vicente’ ter deixado de ensombrar o horizonte comum.

A normalização das relações entre os dois países é um desejo inúmeras vezes tornado público pelos mais diversos quadrantes políticos, mas também pelos empresários – que têm tido dificuldades acrescidas no território africano desde que as relações diplomáticas entraram em rota de colisão.