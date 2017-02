Presidente da República propõe que novo aeroporto se chame “Mário Soares”

Durante a visita à OGMA – Indústria Aeronáutica de Portugal, que estava agendada para as 10h30 desta quarta-feira, o Presidente da República defendeu que o futuro aeroporto do Montijo tenha o nome de Mário Soares, avança a TSF.

No Parque Aeronáutico de Alverca, Marcelo Rebelo de Sousa lembrou aos jornalistas que o seu cargo lhe dá a possibilidade de sugerir nomes para o novo aeroporto, o que leva o chefe de Estado a defender que o novo aeroporto, na margem sul do Tejo, possa ter o nome do ex-Presidente Mário Soares, que faleceu no passado dia 7 de janeiro.

“Se é possível ao Presidente da República fazer alguma sugestão, ela é de que essa nova realidade mereça o nome de Mário Soares, homenagem justa a quem serviu o país”, realçou o Presidente da República, à margem do encontro.

O dia tem sido marcado com notícias sobre o novo aeroporto, dado que o Governo e ANA assinam esta quarta-feira um acordo para estudar extensão no Montijo. De acordo com a autoridade dos aeroportos, “o acordo de entendimento é assinado depois do aeroporto de Lisboa ter ultrapassado os 22 milhões de passageiros em 2016, um ano de recordes de tráfego em todos os aeroportos portugueses”.

A assinatura do documento para estudar a possibilidade da extensão do aeroporto de Lisboa vai contar com a presença de António Costa, do ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, do presidente da Confederação do Turismo Português, Francisco Calheiros, do presidente da VINCI Airports, Nicolas Notebaert, e do presidente da ANA Aeroportos de Portugal, Jorge Ponce de Leão.

A decisão definitiva sobre a localização do futuro aeroporto no Montijo ainda está condicionada à conclusão de um relatório sobre o impacto da migração de aves naquela zona, nomeadamente para a segurança migratória, como afirmou na semana passada o primeiro-ministro.