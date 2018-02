Presidente da República ‘patrocina’ conferência sobre ligações ferroviárias à Europa

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, apoia a realização e garantiu a sua presença na conferência “A Solução Ferroviária”, que irá ter lugar no dia 28 de fevereiro, na sede da Ordem dos Engenheiros, em Lisboa.

Esta é mais uma iniciativa de uma série de especialistas e personalidades públicas ligadas à economia, de que se destacam Luís Mira Amaral e Henrique Neto.

Este grupo entregou há vários meses ao Presidente da República um manifesto alertando para o eventual perigo de Portugal poder tornar-se uma ‘ilha ferroviária’ no conjunto da Europa, se não acautelar a migração da via para bitole europeia.

“Pelo elevado interesse de que o debate técnico sobre os investimentos em infraestruturas, nomeadamente as ferroviárias, se reveste para a engenharia e para o desenvolvimento do País, a Ordem dos Engenheiros irá acolher, no próximo dia 28 de fevereiro, na sua sede, a conferência ‘A Solução Ferroviária’, promovida pelos subscritores do manifesto ‘Portugal, uma ilha ferroviária na União Europeia’ e que contará com a presença do Presidente da República”, destaca uma nota da entidade representativa dos engenheiros em Portugal.

O referido manifesto foi tornado público em junho de 2017, e além de ter sido entregue a Marcelo Rebelo de Sousa, foi também apresentado aos partidos políticos com assento parlamentar. questiona o investimento público previsto em Portugal para a modernização da linha ferroviária existente.

Ontem, na conferência de imprensa de apresentação do referido debate, Henrique Neto destacou que “é urgente parar com as decisões políticas de obras avulsas, desligadas entre si e sem qualquer modelo de desenvolvimento conhecido, para passar a haver planos completos para uma geração, de acordo com uma definição estratégica e de um modelo económico concreto e conhecido dos portugueses, nomeadamente dos empresários”.

Acentuando que a dependência das exportações portuguesas para a União Europeia dos transportes rodoviários comporta “sérios riscos”, o empresário relembrou que a União Europeia avançou com “um importante programa de novas vias férreas, com a concessão de importantes subsídios de fundos europeus”.

“Acontece que Portugal, contrariamente a outros países, nomeadamente a nossa vizinha Espanha e os países de Leste, que aproveitaram a totalidade desta oportunidade para construírem novas linhas interoperáveis por toda a União Europeia, enquanto os governos portugueses nada fizeram nesse sentido, tornando Portugal numa ilha ferroviária sem acesso por via ferroviária à Europa”.

Henrique Neto considera que esta atitude dos governos nacionais é contrária às disposições da União Europeia, relembrando que, “ainda recentemente [foram] reforçadas pela Comissária dos Transportes que disse: «Portugal precisa de ligações ao Mercado Único e encorajamos que esta conectividade seja uma prioridade entre os corredores referenciados»”.