Marcelo Rebelo de Sousa: “Não pode haver vários ‘portugais’’, a várias velocidades”

Na inauguração da Feira Nacional da Agricultura, ao princípio da tarde, o Presidente da República considerou que a próxima legislatura é “essencial” para redução das desigualdades no país. “Não pode haver vários ‘portugais’, a várias velocidades, dentro de Portugal. Não é possível, porque se isso continuasse para o futuro, que não vai continuar, isso atrasava o país todo. É uma ilusão pensar que havia uma parte do país que podia avançar e o resto ficava para trás. Isso não existe. Estamos no mesmo barco”, declarou Marcelo Rebelo de Sousa, no Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas (CNEMA), em Santarém, onde até dia 10 de junho decorre este emblemático certame.

A redução das desigualdades é para o Presidente da República “uma aposta” para o período do próximo quadro comunitário, de 2021 a 2027, mas que “começa já”. “Até digo mais – acrescentou – a legislatura que começa para o ano e vai até 2023 é essencial para se perceber se conseguimos reduzir ou não as desigualdades que existem em termos territoriais” no país, disse, frisando a sua convicção de que esse objetivo será atingido.

Já de manhã, no Encontro Nacional de Associações Juvenis, no Estoril, Marcelo Rebelo de Sousa apelou a que não seja esquecido o objetivo de “mais igualdade e mais justiça”.