Presidente da República e Governo debatem solução ferroviária para Portugal

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o ministro do Planeamento das Infraestruturas, Pedro Marques, vão intervir hoje na sessão de encerramento da conferência “A Solução Ferroviária”, que terá lugar no auditório nacional da sede da Ordem dos Engenheiros, em Lisboa.

A iniciativa parte de um conjunto personalidades ligadas à economia nacional, entre os quais se destacam Henrique Neto e Luís Mira Amaral, que há diversos meses apresentaram um manifesto ao Presidente da República aos partidos políticos com assento parlamentar alertando para a possibilidade de Portugal se tornar uma ‘ilha ferroviária’ no meio da Europa se não acautelar a migração do caminho-de-ferro para a bitola europeia.

O transporte ferroviário pós 2020, a evolução da rede espanhola, o esboço comparativo de transporte de mercadorias, o papel da ferrovia na estratégia nacional e a rede complementar serão alguns dos temas abordados especialistas convidados para esta conferência, como Carlos Fernandes (vice-presidente da IP – Infraestruturas de Portugal); Mário Lopes; Fernando Santos e Silva, Luís Cabral da Silva e Henrique Neto.