Presidente da Novartis lidera clube de antigos alunos do The Lisbon MBA

“Pretendemos realizar um mandato dinâmico, pró-ativo e em permanente contato com o The Lisbon MBA através de iniciativas com a comunidade como debates setoriais e open days com empresas, entre muitas outras”, afirma Cristina Campos, president of the Board do Alumni Club, prosseguindo: “É nosso desejo fomentar o networking e espírito de pertença dos alumni ao programa The Lisbon MBA alavancando o mérito de um programa que iniciou recentemente uma nova etapa com a expansão da parceria com o MIT Sloan School of Management ao Executive MBA”, salienta a gestora.

Cristina Campos tem como vice-presidentes Pedro Antão Alves, diretor de Desenvolvimento e Inovação em Portugal da ENGIE e Ricardo Gonçalves, partner na Core Investments.

A equipa integra ainda João Serrano, Business Development Manager da Cisco, Bárbara Faria, Project Manager da Fidelidade Seguros, Gonçalo Faria, Open Innovation Program Director da Beta-i, Carla Oliveira, General Manager da Vivafit Portugal e João Cardoso, Head of Digital do GroupM, como board members.