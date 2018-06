Presidente da CMVM: “Ainda há margem para melhorar a qualidade da auditoria”

A Presidente da CMVM, na intervenção na sessão pública de apresentação do Relatório Anual de Controlo de Qualidade 2017 da OROC – Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, salientou a importância da profissão salvaguardar a sua própria sustentabilidade e credibilidade, o que só será possível se adotarem critérios de integridade e ética muito restritos no exercício da profissão, sob pena de ‘seleção adversa’ por parte do mercado. Gabriela Figueiredo Dias reconheceu “que há ainda uma margem de melhoria da qualidade de auditoria”.

Numa plateia onde figurava o presidente da Ordem dos ROC, José de Jesus, Gabriela Figueiredo Dias, defendeu que a qualidade da auditoria contribui ativamente para a credibilização do exercício da profissão.

“Daí a importância deste relatório, que permite visibilidade sobre o nível de controlo e supervisão da OROC no âmbito de competências que lhe assiste, mas também, através das conclusões estatísticas e materiais que incorpora, sobre o nível e a evolução da qualidade da auditoria”, disse a responsável pela Supervisão da Auditoria.

Gabriela Figueiredo Dias elogiou “a preocupação que o relatório apresentado revela em refletir sobre as recomendações da CMVM no âmbito da supervisão ao controlo de qualidade da OROC, nomeadamente em termos de orientações e formação aos controladores-relatores em diversas áreas; e a preocupação de “aprender com a experiência” e transmitir aos controladores relatores orientações claras sobre inconsistências detetadas e melhores práticas”.

Para a Presidente da CMVM, “a opção de delegação na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas da competência para o controlo de qualidade dos auditores “não-EIP” [que não são entidades de interesse público], constituiu, ao tempo da preparação dos instrumentos normativos de transposição e adoção dos normativos europeus, uma opção de política regulatória suportada pela CMVM e que faz, em abstrato, todo o sentido”.

“Porém, e porque se tratou efetivamente de uma opção regulatória, ou de um opt out em relação à regra geral de atribuição de tal competência à autoridade independente de supervisão, a mesma requer a permanente confirmação”, acrescentou a responsável pela Comissão.

O nível da colaboração entre a OROC, enquanto representante dos auditores, e a CMVM, na qualidade de supervisor, foi o tema abordado por Gabriela Figueiredo Dias quando salientou que “dois anos e meio após a entrada em vigor de um novo regime jurídico da auditoria e do início de funções da CMVM como supervisor dos auditores, parecem definitivamente diluídas algumas dúvidas e tensões que a mudança de paradigma no seu tempo gerou”.

“Competia a ambas as partes empenharem-se na superação de tais dúvidas e tensões e na construção de um clima de confiança recíproca e de colaboração construtiva, naturalmente sem perder de vista aquela que é a função e a missão próprias de cada um – auditores e regulador”, adiantou.

Numa mensagem em que destacou a importância da auditoria financeira, Gabriela Dias disse que “uma parte muito significativa das mais relevantes atividades e agentes económicos são objeto de algum tipo de auditoria, com os correspondentes efeitos em termos de “accountability” e, consequentemente, de reforço de confiança no produto da atividade de auditoria e da credibilidade da informação financeira das entidades que dela são objeto”.

“Os auditores são os principais “gatekeepers” nos mercados financeiros e no tecido empresarial em geral. É com base nas suas opiniões e relatórios que os investidores tomam decisões de investimento e que outros interessados – entidades financeiras, fornecedores, etc. – tomam as suas decisões de negócio”, referiu, ao mesmo tempo que associou o papel dos auditores ao tema da confiança nos mercados. wemp

“A confiança dos vários agentes económicos no mercado e nas empresas depende criticamente do fator ‘confiança’; e a confiança depende, por sua vez, criticamente do desempenho dos auditores”, disse.

Desde o início, o objetivo primordial da ação da CMVM “é o de promover a melhoria da qualidade da auditoria, monitorizando e incentivando o cumprimento, pelos auditores, das normas profissionais e das disposições legais e regulamentares e, em particular, pela emissão de relatórios de auditoria relevantes e adequados, que acrescentem efetivo valor e credibilidade à informação financeira e emitidos em condições de independência e rigor profissional que reforcem a confiança no reporte das entidades auditadas e na profissão de auditoria”, adiantou.

Os números relativos às conclusões das ações de controlo de qualidade horizontal e vertical, que consta do relatório apresentado pela OROC, são mais negativos que os números resultantes do ciclo anterior – o peso das observações de relevância negativas foi de 9% em 2017 no controlo horizontal e vertical, tendo este ano aumentado para 22% no controlo horizontal e para 31% no controlo vertical – isto é, foram identificadas deficiências “graves” em quase um terço dos dossiers de auditoria revistos. Estes números foram também realçados pela presidente da CMVM

“Tal evolução, se assim lhe podemos chamar, pode, contudo, revelar maior rigor e exigência colocados pela OROC no exercício das suas funções de controlo de qualidade, e não necessariamente, ou sequer provavelmente, uma deterioração da qualidade da auditoria nos auditores sujeitos a esse controlo. Um rigor e exigências que são críticos para promover a qualidade e a credibilidade da auditoria, mas também a qualidade e a credibilidade do controlo de qualidade delegado à OROC pelos instrumentos legais em vigor”, disse a responsável pela supervisão.

O futuro dos ROC também passa pela digitalização

“Nos próximos tempos assistiremos à consolidação de um novo paradigma de auditoria e a novos desenvolvimentos relevantes, nomeadamente na aplicação das tecnologias de informação à auditoria e na evolução para modelos de auditoria contínua”, disse Gabriela Figueiredo Dias.

“A auditoria está já a ser desafiada para alargar o seu âmbito de atividade para domínios até agora não contemplados, como a informação não financeira. Terá de lidar com evoluções disruptivas ao nível da velocidade e canais de disseminação da informação, que determinarão certamente disrupções paralelas nos modelos e nas práticas de auditoria”, avançou a presidente da CMVM.

A Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, por seu turno, “prosseguirá o processo de consolidação de critérios de supervisão, tornando-a progressivamente mais focada nas dimensões da auditoria com maior risco e com níveis maios elevados de opacidade ou incumprimento”, garantiu a responsável pela CMVM.

Referia-se a temas como o registo e a rotação obrigatória de auditores, “inicialmente consumidores de elevados volumes de recursos de supervisão, podem hoje considerar-se incorporados na cultura e nas práticas dos auditores, sendo aqui devido o reconhecimento da maturidade da profissão no que respeita a estes temas”, disse.

Outros há, no entanto “que convocarão certamente uma maior afetação de recursos e preocupação por parte da supervisão, como a idoneidade, os serviços distintos de auditoria e a relação com os órgãos de fiscalização – dimensões que constituirão, num futuro próximo, objeto de um reforço e reajustamento da supervisão”, referiu.

“Mas o principal desafio da auditoria é, e será nos próximos tempos, a demonstração da sua utilidade e da sua capacidade de criação de valor para as empresas e para a economia em geral”, disse a responsável pelo regulador dos mercados.

“A sustentabilidade e a evolução da profissão apenas poderão construir-se sobre níveis muito elevados de capacidade técnica, de adaptabilidade, de independência e de integridade. A idoneidade dos auditores, enquanto critério de qualificação para o exercício da profissão, constituirá crescentemente um elemento crítico, seguramente do ponto de vista da supervisão, mas sobretudo, da seleção que progressivamente o mercado fará. A adesão voluntária a critérios éticos muito exigentes no exercício da profissão constitui, o pressuposto fundamental de crescimento e da própria sustentabilidade da auditoria como profissão”, concluiu.