Presidente angolano faz mexidas na embaixada em Portugal

Após 10 anos a ocupar o cargo de adido angolano de imprensa em Lisboa, Estevão Alberto vai ser substituído pelo atual diretor do Jornal de Angola, Vítor Silva, noticia o jornal angolano “Vanguarda”, esta sexta-feira, dia 7 de julho. Estevão Alberto irá desempenhar as funções de assessor do ministro das relações exteriores de Angola, Manuel Augusto.

Esta substituição nas assessorias angolanas coincide com as audiências da próxima semana entre o Presidente da República portuguesa e o ministro angolano, Manuel Augusto, na segunda-feira dia 10 de julho, e o novo embaixador angolano em Portugal, Carlos Alberto Fonseca, no dia seguinte.

Descreve a publicação que o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa “tem sido o principal padrinho da reconciliação entre Angola e Portugal” depois da resolução do caso com Manuel Vicente, o atual presidente angolano. Aquelas “duas audiências seguidas [são] provas disso”. Acresce o facto de que, segundo o protocolo português, o MIREX – como é conhecido em Angola o ministério das relações exteriores – é normalmente recebido pelo ministério dos negócios estrangeiros, liderado pelo ministro Augusto Santos Silva, e não pelo chefe de Estado português.