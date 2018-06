Preservar o potencial da economia dos oceanos

Sexta-feira, 8 de Junho, foi o Dia Mundial dos Oceanos. Um dia com significado especial para Portugal e para o Reino Unido enquanto nações atlantistas – unidas pelo oceano. Nesse dia viajei para os Açores para participar nas comemorações oficiais do Dia de Portugal. Já visitei sete das maravilhosas ilhas açoreanas rodeadas pelo oceano Atlântico, e foi muito apropriada a escolha deste arquipélago para estas comemorações que ocorem muito próximo do Dia Mundial dos Oceanos.

A nossa história e o nosso presente são moldados pelos oceanos. Mas o nosso futuro também está ligado aos oceanos, que têm enorme potencial económico, grande parte ainda inexplorado. A “economia azul” representa 3,1% do PIB português, e no Reino Unido está estimada em cerca de 47 mil milhões de libras.

Um relatório britânico de 2018 sobre o “Futuro do Mar” destacava os desafios que teremos que ultrapassar no futuro para assegurar que, juntamente com Portugal e outros países, continuemos a proteger, preservar e explorar o potencial dos oceanos de forma sustentável.