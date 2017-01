Prepare-se. Vem aí chuva e vento forte

Os distritos de Viana do Castelo, Porto, Braga, Aveiro, Leiria, Coimbra, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro estarão sob aviso devido à previsão de vento forte com rajadas da ordem dos 80 quilómetros por hora entre as 6 horas e as 18 horas de quinta-feira.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou também os distritos Leiria, Santarém, Lisboa, Évora, Setúbal, Beja e Faro sob “Aviso Amarelo” por causa da previsão de períodos de chuva, por vezes forte, entre as 06 horas e as 15 horas de quinta-feira.

O “Aviso Amarelo”, o terceiro mais grave de uma escala de quatro, indica situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.