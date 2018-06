Preocupações com guerra comercial voltam a pesar sobre Wall Street

Houve nova investida na guerra comercial, no domingo, e as bolsas norte-americanas abriram em queda no domingo. As preocupações com o tema voltaram a pesar sobre Wall Street depois de o jornal Wall Street Journal ter noticiado que os EUA estão a preparar um plano para impedir que empresas com mais de 25% de capital chinês adquiram participações em firmas do setor da “tecnologia industrialmente significativa”.

No Twitter, Donald Trump ameaçou também que “todos os países que colocaram barreiras artificiais ao comércio e tarifas sobre bens que entram nos seus país (devem) remover essas barreiras e tarifas ou irão receber mais do que a reciprocidade”.

The United States is insisting that all countries that have placed artificial Trade Barriers and Tariffs on goods going into their country, remove those Barriers & Tariffs or be met with more than Reciprocity by the U.S.A. Trade must be fair and no longer a one way street!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 24, 2018