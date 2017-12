Prémios salariais menores para quem tem o superior

O Inquérito à Educação e Formação de Adultos 2016, do Instituto Nacional de Estatística, confirma que estudar compensa – “os prémios salariais são crescentes com o nível de escolaridade” -, mas também permite concluir que estudar compensa cada vez menos em termos salariais.

Os dados dizem que em comparação com o rendimento salarial de uma pessoa que não completou qualquer nível de escolaridade, os salários são 15% superiores para quem completou o 1.º ciclo, 71% para quem completou o ensino secundário ou pós-secundário e 136% (mais do dobro) para uma pessoa que completou o ensino superior.

Apesar disso, a remuneração para quem tem um curso está cada vez mais baixa. “Em 2016 assistiu-se a um decréscimo generalizado dos prémios salariais, sobretudo nos do ensino superior”, diz o INE. Neste caso, acrescenta, “o prémio salarial situou-se até abaixo do que tinha sido observado em 2007, contrariamente ao que se verificou com os outros níveis de escolaridade”.