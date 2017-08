Prémios M&P 2017: Jornal Económico garante duas nomeações

O Jornal Económico está nomeado para dois Prémios M&P 2017, galardões atribuídos pelo “Meios & Publicidade”, estando o JE nomeado para melhor Título de Informação Económica e Lançamento do ano.

O “Meios & Publicidade” justifica a nomeação de Título de Informação Económica do Jornal Económico com a designação de que o JE é “o terceiro título em audiências, com 1,9%. De Janeiro a Abril, últimos dados conhecidos, registou uma circulação impressa paga de 1.693 exemplares. A circulação digital paga é de 484 (vendas e assinaturas). No Netscope [dados de julho] surge na 18ª posição, com 3,9 milhões de visitas e 8,4 milhões de pageviews”.

Quanto à nomeação para Lançamento do Ano, o “Meios & Publicidade” indica que “o novo título de informação económica, que resulta da fusão das equipa do OJE com parte da equipa do Diário Económico, é liderado por Filipe Alves, ex-director-interino do Económico, tendo como sub-directores João Madeira e Shrikesh Laxmidas, vindo da Reuters para ser também responsável pela área digital. Menos de um ano após o lançamento, o novo semanário de economia conta com uma audiência de 1,9%, de acordo com o Bareme Imprensa, estando a apenas três décimas do Negócios (2,2%), apesar de uma circulação impressa paga média de apenas 1.693 exemplares por edição entre Janeiro e Abril”.