Prémio Nobel da Paz debate alterações climáticas em Cascais

O Prémio Nobel da Paz, Rajendra Pachauri, está hoje em Portugal, para debater as alterações climáticas.

O líder do Movimento Protect Our Planet (POP) e presidente do World Sustainable Development Forum (WSDF) vai participar hoje na conferência “Alterações Climáticas: Preparar o Futuro”, que terá lugar hoje, a partir das 10 horas, na Casa das Histórias Paula Rego, em Cascais, uma iniciativa promovida pelas Conferências do Estoril.

A conferência será dividida em dois painéis. O primeiro terá como mote “O papel dos governos locais e as estratégias a implementar no âmbito das alterações climáticas”, contando com oradores como Joana Pinto Balsemão, vereadora da Câmara Municipal de Cascais; Filipe Duarte Santos, professor universitário e especialista em alterações climáticas; e Nuno Lacasta, presidente da APA – Agência Portuguesa do Ambiente.