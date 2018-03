Prédio em risco de colapso causa 13 desalojados nas Caldas da Rainha

A queda do revestimento de uma empena de um edifício de seis andares, nas Caldas da Rainha, deixou hoje este prédio em risco de colapso estrutural, e provocou 13 desalojados, informou a Proteção Civil.

“Após a queda do revestimento, a Câmara determinou a evacuação” do edifício, onde moravam 13 pessoas, “por não estarem preenchidas as condições de segurança”, disse à agência Lusa Gui Caldas, técnico responsável pela Proteção Civil na autarquia das Caldas da Rainha.

A queda do revestimento da empena do edifício, na rua Vitorino Fróis, “potenciada pelo mau tempo”, num imóvel com falta de obras de conservação e restauro, foi detetada às 12:40 de hoje, por um popular que deu o alerta, tendo a proteção civil deslocado ao local “técnicos que procederam a uma primeira avaliação no interior do edifício”, afirmou o mesmo responsável.