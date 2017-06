Preços dos combustíveis descem hoje

Depois da subida de 0,5 cêntimos registada na passada semana, o preço do gasóleo prepara-se para descer a partir desta segunda-feira, fruto de uma tendência “de descida em todos os produtos, com uma acentuação nos gasóleos”, de acordo com declarações de fonte do setor ao Jornal Económico. Esta será a primeira descida semanal dos combustíveis em três semanas.

Outra fonte contactada pelo Jornal Económico afirma que “a evolução das cotações em euros aponta para uma descida dos preços do gasóleo até um 1,5 cêntimos por litro, enquanto a gasolina deverá recuar 0,5 cêntimos/litro na próxima semana”.

A descida dos preços vai sentir-se tanto nas bombas das principais gasolineiras como também nos postos dos hipermercados. As alterações dos preços não significarão alterações no ranking europeu dos preços de combustíveis. Portugal detém o nono lugar no que respeita ao preço do gasóleo e o sexto no preço da gasolina.