Preços das casas vendidas em Portugal subiram 9,2% no ano passado

Os preços de venda de habitação em Portugal aumentaram 9,2% no ano passado, face a 2016, para o nível mais alto desde, pelo menos, janeiro de 2009, segundo os dados hoje divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

O ritmo de crescimento do Índice de Preços da Habitação (IPHab) acelerou 2,1 pontos percentuais, em média anual, face ao verificado em 2016.

Esta evolução é explicada por uma aceleração de 1,7 pontos percentuais do passo no segmento de habitações existentes, para 10,4%, e por um incremento de 2,3 pontos percentuais na taxa de variação média anual dos preços do segmento de habitação nova, para 5,6%.