Preços afastam empresas e impedem acesso à inovação

A Associação Portuguesa das Empresas de Dispositivos Médicos (APORMED) defende que o critério do “preço mais baixo” que hoje vigora nos concursos públicos de aquisição de dispositivos médicos pelas instituições do Serviço Nacional de Saúde (SNS) deve ser substituído por critérios que valorizem as propostas economicamente mais vantajosas, de modo a permitir a entrada de inovação no sistema e a não afugentar as empresas, obrigando-as a deslocalizar operações.

