Preço dos combustíveis volta a cair na Madeira, gasóleo com descida mais expressiva

O preço dos combustíveis voltou a sofrer uma quebra pela terceira semana consecutiva na Madeira depois de constantes escaladas que duraram 13 semanas. O gasóleo foi onde se notou a maior descida.

A partir desta semana os combustíveis voltam a ficar mais barato em comparação com a semana anterior. A gasolina passou de 1,564 para os 1,551 euros por litro, o gasóleo desceu dos 1,305 para os 1,288 euros por litro, e o gasóleo colorido e marcado passou dos 0,827 para os 0,816 euros por litro.

De recordar que antes da descida do preço dos combustíveis a gasolina estava nos 1,573 euros por litro, o gasóleo nos 1,316 euros por litro, e o gasóleo marcado e colorido nos 0,837 euros por litro.

Apesar da descida no Madeira o Continente nesta semana assistiu a uma subida no preço dos combustíveis tanto na gasolina como no gasóleo.