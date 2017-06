Preço das casas em Portugal cresce 1,8%

Segundo o índice a valorização trimestral dos preços acelerou neste 1º trimestre, já que no 4º trimestre de 2016, este indicador tinha apresentado evolução mais contida de 1,0% (menos 0,8 pontos percentuais do que no 1º trimestre).

Como consequência, a taxa de variação homóloga também voltou a acelerar, com os preços a subirem no 1º trimestre 6,2% face ao mesmo período do ano passado. Recorde-se que no final do ano, o ritmo de crescimento homólogo dos preços abrandou, ficando-se em 5,6% depois de, em setembro, ter atingido a marca mais elevada dos últimos 15 anos (nomeadamente uma valorização homóloga de 7,5%).

Em termos acumulados, a recuperação dos preços das casas em Portugal desde o mínimo do mercado – atingido em junho de 2013 – está agora nos 14,3%, apurou ainda a Confidencial Imobiliário. Não obstante, os preços das casas mantêm-se ainda cerca de 3,8% abaixo dos níveis observados em agosto de 2010, o ponto mais elevado do mercado desde início da atual série do Índice.