Precisamos de um acordo sobre serviços financeiros

O Lord Mayor da City de Londres, Charles Bowman, visitou Lisboa no passado dia 5 de Março. Como porta-voz principal da City e da indústria de serviços financeiros e profissionais do Reino Unido (RU), Charles Bowman veio a Lisboa reiterar o apoio da City a uma relação económica estreita entre RU e a UE no futuro e, em particular, a um acordo sobre serviços financeiros. Descreveu a City como “uma jóia europeia”, onde se encontram sediados mais de 250 bancos estrangeiros e onde ocorre quase 80% do comércio de divisas internacionais, a somar ao facto de 30% de todos os empréstimos bancários na UE passarem pelo RU. Desmantelar este eficiente centro financeiro global que é a City traria custos adicionais para as empresas, para os consumidores e para as famílias europeias.

Dois dias depois, o ministro das Finanças Philip Hammond fez um importante discurso em que definiu a sua visão para a futura parceria entre RU e UE em matéria de serviços financeiros. Quando deixarmos o Mercado Único, as empresas financeiras com sede no RU perderão os seus direitos de “Passporting”. Em alternativa, pretendemos negociar com a UE um acordo comercial ambicioso que inclua os serviços financeiros, salvaguardando ao mesmo tempo a estabilidade financeira.

Em determinada altura, foi sugerido que poderíamos alcançar este objectivo recorrendo ao regime de equivalência da UE para países terceiros. Mas tal seria inadequado dada a escala e complexidade do comércio de serviços financeiros entre o RU e a UE. É unilateral, não abrange muitas áreas críticas e pode ser revogado com pouca ou nenhuma antecedência. Em vez disso, o ministro Hammond propõe o seguinte: