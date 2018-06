Precisa de um crédito para energias renováveis? Conheça os prós e os contras

O crédito especializado para energias renováveis é uma solução de crédito que tem como objetivo financiar a aquisição de bens e/ou atividades relacionados com diversas finalidades, sejam elas apostar na formação académica, investir em energias renováveis, tecnologia ou mesmo remodelar a casa. Este tipo de solução é hoje praticado por vários bancos e agências de crédito em Portugal.

Numa altura em que existem cada vez mais esforços para os países reduzirem a sua dependência dos combustíveis fósseis e aumentarem os seus níveis de produção de energias “amigas do ambiente”, focámos a atenção para os prós e contras de contrair um crédito especializado para energias renováveis.

Taxas de juro atrativas e financiamentos totais entre as vantagens

Os últimos dados relativos ao crédito ao consumo concedido em fevereiro não enganam: as instituições financeiras de crédito nacionais concederam um total de quase 448 milhões de euros em empréstimos aos consumidores, representando um aumento de 16,3% face ao valor concedido no mês anterior. O crédito especializado representa uma boa fatia, representando 44,8% do total dos empréstimos aos consumidores concedidos em fevereiro, segundo o Banco de Portugal.