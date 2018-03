Precários do Estado: Governo aceita os boicotes?

O Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública (PREVAP) é um processo histórico em que o Estado, pela primeira vez em décadas, decide reconhecer que existem pessoas a trabalhar com vínculos precários e inadequados na função pública. É também um sinal político importante: a partir de agora a precariedade já não será aceite na sociedade portuguesa, quer no público, quer no privado.

Mas, nas últimas semanas, têm vindo a público denúncias de que o programa de regularização dos precários do Estado está a encontrar vários problemas: há dirigentes de serviços públicos que não estão a cumprir a lei e que estão a dificultar, e nas autarquias o processo está a ser muito pouco transparente. Isto só é possível com a cumplicidade do Governo.

Na passada quarta-feira, numa interpelação ao Governo agendada pelo Bloco de Esquerda, souberam-se novos dados sobre o Programa: foram apresentados 31.957 processos, dos quais 7.844 tiveram já parecer positivo e já há 854 casos em que houve homologação completa e o concurso vai avançar.