Precários: Centeno não se compromete com data dos concursos

Na Comissão parlamentar de Trabalho e Segurança Social, que decorreu esta manhã, a secretária de Estado da Administração Pública disse que algumas das Comissões de Avaliação Bipartidas (CAB) devem terminar a análise dos requerimentos ainda este ano, mas que algumas devem concluí-la “nos próximos dois meses”.

Nesse sentido, Fátima Fonseca afirmou que “três grandes CAB estão em processo de desdobramento para garantir que os trabalhadores são tratados de uma forma temporalmente adequada e com igualdade de tratamento”.

Depois desta afirmação da secretária de Estado, a deputada do PSD Carla Barros perguntou se o ministro das Finanças tinha condições para garantir que os concursos podem avançar já em janeiro de 2018, citando declarações do Ministério do Trabalho, já que as avaliações dos requerimentos vão acabar em alturas diferentes.