Prato do dia pode ficar mais caro por causa de IVA, alerta Deco

A Associação para a Defesa do Consumidor (Deco) alerta que os produtos de restauração estão sujeitos a taxas de IVA diferentes, o que pode gerar confusão no ato de emitir a fatura. Os restaurantes nem sempre separam os pratos das bebidas e descrevem o serviço prestado aos clientes. Quando não é feita aquela repartição aplica-se a taxa mais elevada (23%) à totalidade do serviço em vez de este incorporar elementos sujeitos a taxas distintas.

“Para os donos dos estabelecimentos poderem aplicar o IVA com taxas diferenciadas, têm de discriminar os produtos. Em alternativa, é frequente aplicarem a taxa regular de 23% a todos os produtos”, avança a Deco.

Se, por exemplo, escolheu para o almoço o menu que incluía o prato do dia, um refrigerante e a sobremesa do dia, deveria pagar 13% de IVA pelo prato do dia e pela sobremesa e 23% pelo refrigerante. No entanto, na restauração é muito frequente pagar-se um preço promocional único por um menu ou buffet, que já incluem sobremesa e bebida. Nestas situações, alerta a Deco, quando não se faz a discriminação dos produtos de acordo com a taxa de IVA aplicável, opta-se, com frequência, por aplicar a taxa de 23% a tudo.