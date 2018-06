Praia: concurso “Smart Cities” recebe 60 inscrições

A informação foi avançada pela presidente do Grupo Loide Engenharia, Loide Monteiro, à margem de um workshop “Samart Cities – Praia 2025 – Cidade com Sorriso”, realizado esta sexta-feira, na Cidade da Praia.

“O workshop é a segunda fase do concurso Praia Smarty Cities. Enceramos a inscrição a 26 de Junho”, disse Loide Monteiro, explicando que o objectivo foi conhecer os candidatos, ver as ideias e trabalhá-las para depois dar um espaço de tempo para a preparação do projecto final, antes de serem submetidas para a avaliação.

A presidente da Loide Engenharia avançou ainda que foram recebidas inscrições de 60 ideias enviada por 50 candidatos, dos quais 44 são do sexo masculino e seis do sexo feminino.