Praças de Wall Street em leve alta após resultados do setor financeiro

Os mercados acionistas norte-americanos negoceiam em leve alta com os investidores a digerirem os resultados trimestrais e, em simultâneo, a tentarem obter esclarecimentos sobre as políticas económicas de Donald Trump para os próximos quatro anos.

Nos principais índices, o industrial Dow Jones avança 0,05%, enquanto o tecnológico Nasdaq ganha 0,21% e o S&P 500 sobe 0,13%.

A estratégia de fomento económico da nova administração ainda é pouco clara para os investidores, que procuram novos detalhes sobre os estímulos de redução da carga fiscal e mais investimentos nas infraestruturas anunciados anteriormente pelo magnata republicano.

“Quer se trate de política, economia ou ganhos, alguma coisa tem de dar aos investidores um impulso de confiança de que melhores tempos se seguem”, disse Adam Sarhan, chefe executivo na 50 Park Investments, à Reuters.

Wall Street encerrou ontem em queda após ter sido anunciado por Donald Trump que os EUA vão abandonar o Tratado TransPacífico de Comércio Livre. “É uma coisa importante para os trabalhadores americanos, o que acabámos de fazer”, disse o Presidente da maior economia do mundo, que irá reunir-se com a primeira-ministra do Reino Unido na sexta-feira.

O petróleo está em alta, com o barril de Brent a avançar 0,65% para 55.59 dólares, e o de Crude a ganhar 0,78% para 53.16 dólares.

No mercado cambial, o dólar ganha terreno face às outras divisas mundiais. O euro deprecia-se 0,12% para 1.0753 dólares, e a libra esterlina recua 0,44% para 1.2477 dólares.