Praça lisboeta segue em alta influenciada pela Mota-Engil, Sonae e NOS

A bolsa portuguesa segue em alta, na sessão desta quinta-feira, apenas com três as cotadas a negociar no “vermelho”. O principal índice bolsista nacional, o PSI 20, avança ligeiramente 0,50%, para 5.446,94 pontos, numa altura em que as praças europeias estão em terreno positivo.

A abrir a sessão, a Mota-Engil (2,22%, para 3,6900 euros), Sonae (2,22%, para 1,1490 euros) NOS (0,61%, para 4,9300 euros) são as cotadas com mais ganhos.

A Sonae apresentou hoje lucros de 2017 mais baixos em 166 milhões de euros do que o registado em 2016. O grupo já disse não ser comparável com 2016 pois excluindo as mais-valias com a alienação de ativos imobiliários o resultado líquido teria subido 6,5%.

De acordo com os resultados consolidados de 2017 da Sonae comunicados à Comissão de Mercados e Valores Mobiliários (CMVM), o resultado líquido atribuível a acionistas baixou 215 milhões de euros em 2017, “devido sobretudo ao impacto dos itens não recorrentes em 2016”.

A Novabase que soma 1,07%, para 2,8300 euros, e o BCP, que avança 0,38%, para 0,2872 euro, são outros dois destaques da sessão.

Em contraciclo, seguem em terreno negativo a papeleira Altri (-0,10%, para 4,8800 euros), a Pharol (-0,84%, para 0,2350 euros) e a Navigator (-0,30%, para 4,5820 euros). Os CTT seguem ‘flat’.

Nas praças europeias, alemão DAX sobe 0,68%, o francês CAC 40 avança 0,52%, o britânico FTSE 100 valoriza 0,29% e o italiano FTSE MIB cresce 0,58% e o holandês AEX cresce 0,34%. O espanhol IBEX 35 cai 0,12%.

No mercado petrolífero, o Brent cai 0,12% para os 64,81 dólares por barril e o crude WTI avança 0,03% para os 60,98 dólares.

No mercado cambial, o euro recua 0,08% face ao dólar, para 1,2357 dólares.

[Dados das 9h25]