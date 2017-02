Praça lisboeta encerra no verde na despedida do BPI

No dia em que perde uma cotada, o PSI 20 encerrou no verde com uma ligeira variação de o,65% para 4.589,84 pontos.

Destaca-se a Pharol que encerrou a subir 14,75% para 0,3890.

A Navigator avançou 2.64%, com “os investidores a reagiram positivamente aos resultados trimestrais revelados pela produtora de pasta e papel”, avança o BPI.

Fechou em alta ainda a Corticeira Amorim e Jerónimo Martins, com variações positivas de 2,06% e 2,05% respetivamente.

No setor energético, destaque para a EDP que encerrou a subir 1,16% e a Galp Energia, que subiu 0,58% neste fecho de bolsa.

CTT e Semapa fecharam no verde pouco alterados, bem como a Sonae (0,98%) e a Sonae Capital (o,58%).

O foco do mercado de hoje foi o setor bancário, com a saída do BPI do índice, que fechou a sessão a perder 12,76% para 0,9160 euros, e a admissão a negociação dos novos títulos do BCP, que fechou a avançar 0,14%.

O banco liderado por Nuno Amado conta com mais de 14 mil milhões de novas ações.

Na Europa, os mercados terminaram positivos, “numa sessão marcada pela publicação dos resultados de algumas das maiores instituições financeiras da região”, revela o comentário de fecho do BPI, que salienta as empresas petrolíferas como as com melhor desempenho no dia, no seguimento do anúncio norte-americano de diminuição das reservas de gasolina.