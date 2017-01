Praça lisboeta desliza 0,39% com perdas do BCP

O principal índice português negoceia em terreno negativo na última sessão da semana, castigado pelo BCP, Corticeira Amorim e REN. A cair 0,39% para os 4.565, 95 pontos, o PSI 20 lidera as perdas na Europa, que negoceia com recuos ligeiros.

O banco liderado por Nuno Amado perde 0,69% para os 0,1460 euros por ação, enquanto os direitos de subscrição do aumento de capital do BCP sobe 0,62% para os 0,65 euros, no penúltimo dia de negociação. A Sonae Capital é a cotada que mais cai (1,11%), seguida da Corticeira Amorim, que recua 1%. As energéticas REN e EDP Renováveis perdem 0,58% e 0,56%, respetivamente.

Em contra-ciclo, a EDP sobe 0,40% para os 2,7280 euros, enquanto o BPI avança 0,09% para 1,133 euros no dia a seguir a ter anunciado uma subida de 32% dos lucros do banco em 2016, o que superou as expectativas dos analistas.