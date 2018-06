Praça lisboeta abre sessão em alta, com Pharol valorizar quase 2%

A bolsa nacional está a negociar no verde, após inicio da última sessão da semana. O principal índice bolsista nacional, PSI 20, soma 0,57%, para 5.502,27 pontos, com todas as cotadas em alta, seguindo a tendência das principais congéneres europeias.

A liderar os ganhos na abertura dos mercados, em Lisboa, estão os títulos da Pharol, que valorizam 1,84%, para 0,24 euros. No fecho da sessão de quinta-feira, 21, a empresa liderada por Palha da Silva foi penalizada depois de ter sido anunciado que a recuperação judicial da empresa de telecomunicações Oi, da qual a Pharol é a principal acionista, não foi contestada na Holanda. Assim, todos os pontos da recuperação da operadora passam a ter efeito vinculativo no país.

A Corticeira Amorim (1,06%, para 11,48 euros), a Galp Energia (0,64%, para 15,71 euros), a Mota-Engil (1,40%, para 2,89 euros) e a Semapa (0,68%, para 22,15 euros) são outras das cotadas que mais valorizam.

Entre as principais praças europeias, o alemão DAX cresce 0,29%, o britânico FTSE 100 avança 0,32%, o francês CAC 40 valoriza 0,42%, o holandês AEX ganha 0,35%, o espanhol IBEX 35 sobe 0,65% e o italiano FTSE MIB avança 0,76%.

No mercado petrolífero, o Brent avança 1,26%, para os 73,97 dólares, e o WTI ganha 1,13%, para 66,28 dólares.

No mercado cambial, o euro valoriza 0,47% face ao dólar, para os 1,16 dólares.