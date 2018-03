Praça de Lisboa encerra em queda, pressionada pela Jerónimo Martins e Galp

A praça lisboeta encerrou a sessão desta sexta-feira em queda, com dez cotadas em queda, sete em alta e uma inalterada. O principal índice bolsista nacional, o PSI 20, tombou 0,56%, para 5342,53 pontos, pressionada pela Jerónimo Martins, Galp e EDP. O quadro mantém-se desfavorável nas principais praças europeias.

“O início de sessão foi pressionado pela deterioração da envolvente externa, fruto das crescentes tensões comerciais entre os EUA e a China”, aponta uma análise do BPI ao fecho do PSI 20 de hoje.

A Jerónimo Martins, dona da cadeia de supermercados Pingo Doce, um dos pesos-pesados do PSI 20 liderou as perdas e terminou a sessão a cair 1,74%, para 14,4150 euros, correspondendo ao valor mais baixo desde dezembro de 2016.

Sonae e CTT ajudaram a desvalorizar o índice bolsista nacional: A Sonae recuou 0,44%, para 1,1190 euros, e os CTT caíram 0,88%, para 2,9370 euros.

O setor da energia também impediu que a bolsa nacional somasse pontos. A Galp Portugal caiu 1,14%, para 15,1500 euros, num dia em que os preços do petróleo estão a subir perto de 2%. A EDP tombou 0,88%, para 2,9370 euros.

Destaque ainda para a NOS que, apesar de ter fechado o dia a subir 0,97% para 4,774 euros, chegou a tocar no valor mais baixo desde novembro de 2014, ao negociar nos 4,66 euros.

Também em contraciclo, a Ibersol e a Pharol fecharam em alta. A Ibersol valorizou 1,75%, para 11,6500 euros, enquanto a Pharol somou 0,88%, para 0,2290 euros.

As congéneres europeias, mantiveram o sentimento pessimista. O alemão DAX resvalou 1,77%, o francês CAC 40 perdeu 1,39%, o espanhol IBEX 35 tombou 1,01%, o holandês AEX desvalorizou 1,31%, o britânico FTSE 100 recou 0,44% e o italiano FTSE MIB caiu 0,40 %.

De acordo com Carla Santos, gestora da corretor XTB, “os receios quanto a uma guerra comercial estão no ar e as retaliações fazem-se ouvir nos quatro cantos do mundo” e, por isso, não é de estranhar o pessimismo verificado nas bolsas portuguesa e congéneres europeias.

No mercado petrolífero, o Brent segue em alta, a ganhar 1,29%, para os 69,80 dólares por barril, e o crude WTI sobe 1,57 %, para os 65,31 dólares.

O mercado cambial segue a mesma tendência e o euro cresce 0,46% face ao dólar, para 1,2357 dólares.

[Informação atualizada pelas 17h20]