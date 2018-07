PPM fala em retrocesso da Madeira quando “culpa os outros pelas desgraças da Região”

O PPM Madeira afirmou que quando se cria um clima em que as desgraças do que se passa na Região são dos outros, entre os quais a República, é “um retrocesso que deveria envergonhar quem fala em mudança”.

O dirigente do PPM Madeira, João Noronha, diz que que sempre que a Região necessita do Continente este “nunca nos falhou ou tentam não falhar” e pede que se explique à população “para onde vai realmente o dinheiro enviado do Continente e da União Europeia”.

João Noronha defende que o Continente “nunca tratou a Região da forma que alguns políticos regionais querem dar a entender por razões meramente de aproveitamento político”.