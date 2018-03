Powell põe lenha na fogueira, mas arrisca incendiar os mercados

Recém chegado à liderança da Reserva Federal dos Estados Unidos, Jerome Powell irá anunciar esta quarta-feira a sua primeira subida dos juros de referência. Pelo menos é esta a expetativa do mercado, que atribui uma probabilidade praticamente total de um aumento na federal funds rate norte-americana, no final da reunião de dias do Federal Open Market Committee (FOMC).

Apesar de a primeira subida nas taxas de juro este ano ser praticamente garantida, o encontro dos responsáveis de política monetária dos EUA poderá trazer surpresas e até sobreaquecer os mercados.

“Os mercados financeiros estão a apostar numa probabilidade superior a 90% de a Fed subir as taxas em 25 pontos base e, dependendo da métrica, há até uma pequena probabilidade de subirem 50 pontos base”, explicou James Knightley, economista chefe international do ING.

“Concordamos que um movimento de 25 pontos base – deixando o intervalo alvo da federal funds rate entre 1,5% e 1,75% – é virtualmente certo dado o excelente cenário de crescimento e ameaça de crescente inflação”, refere, sublinhando que “um movimento de 50 pontos base seria um choque desnecessário para os mercados”.

A escalada da inflação, acompanhada de um alargamento do défice orçamental resultante do corte nos impostos e do aumento da despesa pública, bem como da redução da folha de balanço pela Fed, poderão ser uma mistura explosiva para as yields norte-americanas. Os juros das Treasuries a 10 anos têm subido nos últimos meses, negociando atualmente próximos de 2,9%, em comparação com os 2,4% do início do ano. “Vemos as yields a superarem os 3% ao longo de 2018″, acrescentou Knightley.

Dot plot volta a estar em destaque

O cenário de previsibilidade na subida – mesmo que acima do esperado – leva a que Franck Dixmier, global head of fixed income da AllianzGI coloque o foco no tom da orientação futura do FOMC.

“No encontro, espera-se que a Reserva Federal reveja as perspetivas de crescimento e inflação para os EUA, ao mesmo tempo que atualiza o muito-escrutinado dot plot, o qual fornece um retrato do que são as previsões de cada um dos membros do FOMC para as taxas de juro”, afirmou sobre o mapa de pontos que mostra as previsões das taxas de juros feitas pelos 17 membros do FOMC.

Neste momento, a projeção dos responsáveis de política monetária aponta para três subidas nos juros ao longo do ano. No entanto, esta quarta-feira poderão rever a estimativa e acrescentar mais uma.

Se o fizerem, poderá ser alicerçada no forte crescimento económico. Os dados sobre os salários apresentaram uma aceleração, com mais de 550,000 novos empregos criados nos primeiros dois meses de 2018, apesar de subidas salariais na comparação homóloga se manterem moderadas. Powell deverá, por isso, continuar a destacar a força do mercado de trabalho e o objetivo de estabilização da inflação perto da meta de 2%, a médio prazo.

“Entendemos que uma revisão em alta das projeções de subidas dos juros poderia surpreender os mercados e impulsionar uma valorização acentuada do dólar dos EUA logo após o anúncio”, explicou a fintech de câmbio, Ebury, que espera uma revisão em alta do dot plot.

“Os mercados cambiais continuam a sobrevalorizar o crescimento surpreendente da zona euro e a subvalorizar o alargamento dos diferenciais entre as taxas da Fed e do Banco Central Europeu. Um sinal concreto de que a Fed poderá estar prestes a elevar as taxas de uma forma mais agressiva do que se antecipava, alargaria ainda mais estes diferenciais de taxas e poderia, em nosso entender, relançar uma recuperação do dólar dos EUA face à moeda única”, acrescentou.