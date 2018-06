Powell: “O argumento a favor de aumentos dos juros é forte”

O presidente da Reserva Federal norte-americana reforçou a ideia de que o banco central irá continuar a subir os juros de referência dos EUA, num debate sobre política monetária no Fórum BCE, em Sintra. Jerome Powell defendeu que as condições do mercado de trabalho e a trajetória da inflação no país justificam o caminho de subidas.

“Mais cedo na expansão, enquanto a economia recuperava, a necessidade de política monetária altamente acomodativa era clara. Mas com o desemprego baixo e com expetativas de cair ainda mais, a inflação próxima do nosso objetivo e os riscos próximos do equilíbrio, o argumento a favor de aumentos graduais e contínuos da federal funds rate é forte”, disse Jerome Powell.

As declarações foram feitas a partir de Portugal e uma semana depois de a Fed ter aumentado a federal funds rate em 0,25 pontos base para um intervalo entre 1,75% e 2%. O aumento da taxa anunciado na passada quarta-feira foi o sétimo desde 2015 e marcou uma mudança para uma postura normalizada, ou seja, em que a taxa de juros corresponde ao objetivo de subida dos preços.