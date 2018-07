Poupança das famílias na zona euro desceu duas décimas no primeiro trimestre, para 12%

Nos primeiros três meses do ano, a poupança das famílias na zona euro desceu para 12%, quando comparada com o último trimestre de 2017, segundo os dados divulgados esta quarta-feira de manhã pelo Eurostat.

A taxa de poupança das famílias nos países de moeda caiu 0,2 pontos percentuais.

De acordo com o organismo de estatística da União Europeia, a taxa de investimento das famílias na zona euro foi de 9% entre os meses de janeiro e março, o que representa uma subida de uma décima em relação aos 8,9% assinalados no trimestre anterior.

Os números apresentados, em valores corrigidos de sazonalidade, resultam obtidos de contas trimestrais europeias por setor, com o apoio do Serviço de Estatística da União Europeia e do Banco Central Europeu.