Poupança das famílias caiu em 2017, apesar da recuperação no quarto trimestre

A taxa de poupança das famílias caiu 0,5 pontos percentuais no ano passado, face a 2016, para 5,4% do rendimento disponível bruto, depois de três anos consecutivos de aumento, segundo os dados divulgados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Esta evolução verifica-se a par de uma desaceleração de 0,7 pontos percentuais do ritmo de crescimento do rendimento disponível, para 3%.

No entanto, se tivermos em conta o conjunto do ano de 2017, face aos quatro trimestres terminados em setembro, regista-se um aumento de 0,9 pontos percentuais da taxa de poupança das famílias, para os 5,4% já referidos, depois de um mergulho, de dimensão idêntica, no ano terminado no terceiro trimestre, face ao período de quatro trimestres terminado em junho, e que constituiu um mínimo de, pelo menos, de 2012.