Portugueses são os adeptos de futebol da Europa que mais cedo escolhem o clube

Aos 8 anos de idade os portugueses já sabem qual é o seu clube do coração. 57% dos adeptos até aos 10 anos já tem uma preferência clubística enquanto a média europeia é de 13 anos. Já na Rússia, a escolha do clube acontece aos 17 anos, a idade mais tardia da Europa.

Estas são as conclusões de um estudo da Mastercard, patrocinadora da UEFA Champions League. O estudo foi feito a 10,500 adeptos de futebol da Europa, e as conclusões revelam que os portugueses começam a sentir a paixão pelo futebol muito mais cedo do que qualquer outro país do velho continente.

Os portugueses não só escolhem o clube mais cedo na Europa como também procuram ver a sua equipa ao vivo no estádio. Até aos 10 anos de idade 43% já assistiu a um jogo no estádio.