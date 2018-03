Portugueses preocupam-se com o ambiente, mas não alteram hábitos

Os portugueses estão mais preocupados com o ambiente, mas não mostram predisposição para mudar os seus hábitos comportamentais ou pagarem taxas ambientais, segundo as conclusões do 3º Estudo do Observatório do Consumo Consciente, apresentado na primeira conferência da Green Project Awards, realizada em Lisboa.

O estudo indica, também, que os portugueses continuam a usar pouco os transportes públicos diariamente, compraram mais automóveis, mas aumentaram também as boleias.

A nível alimentar 29% compram produtos biológicos e 74% alimentos produzidos em Portugal.