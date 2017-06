Portugueses preferem os supermercados nas compras urgentes

Os consumidores portugueses têm um comportamento similar aos dos restantes países, nomeadamente aqueles com uma estrutura de retalho moderno. Estes consumidores adequam a compra sobretudo em função do tipo de lojas que frequentam. Por exemplo, a ida ao hipermercado é planeada e baseada numa lista de compras feita em casa, normalmente com indicação do produto. “O que cria oportunidades muito relevantes para as marcas comunicarem no ponto de venda e influenciarem positivamente o consumidor”, explica Nuno Saraiva de Ponte, corporate general manager Portugal & Central Europe da in-Store Media (ISM).

Jornal Económico Digital Este conteúdo é de acesso exclusivo para assinantes. Para ter acesso escolha uma das seguintes assinaturas, ou faça log in aqui.