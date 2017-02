Portugueses preferem carros que consumam menos combustível

Juntamente com os portugueses estão os polacos. Os condutores destes dois países europeus são os que mais se preocupam com o consumo de combustível na hora de comprar um carro. Este critério é importante para a maioria dos automobilistas mas os portugueses colocam-se em terceiro lugar, com 60% da população a ter esta preocupação.

Os sul-africanos (66%) são os que mais se preocupam com este aspeto, quando chega a hora de adquirir um veículo. Em segundo lugar estão os turcos, com 62%. Os belgas, os franceses (42%) e os chineses (31%) são os que menos consideram o consumo de combustível quando compram um carro.

O preço surge, para a grande maioria dos países, como o fator mais importante a ter em conta quando se adquire um automóvel. Em Portugal, 70% colocam o preço nos três principais critérios de compra, antes do consumo (60%) e da segurança/comportamento da viatura (50%). Seguem-se o conforto interior (21%) e a potência/performance (20%).