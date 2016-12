Portugueses pagam mais 500 milhões de euros em luz do que espanhóis

A fatura da eletricidade dos portugueses este ano foi mais alta que a dos espanhóis em 500 milhões de euros, um valor que diz respeito a subsídios às energias renováveis. As contas foram feitas pelo Bloco de Esquerda que avisa que as famílias nacionais vão continuaram a pagar mais pela energia até 2025, ano em que terminam os atuais contratos.

“As renováveis [portuguesas] cobram mais 500 milhões de euros do que cobrariam a preços do mercado espanhol”, explicou o deputado bloquista Jorge Costa em entrevista ao Correio da Manhã. O BE calculou a diferença entre os dois países com as contas da EDP Renováveis.

A opinião do partido é que o subsídio às energias renováveis tem contribuído para agravar a dívida tarifária, que se situa atualmente nos 4,7 mil milhões de euros. Assim, o BE defende que as energias renováveis devem contribuir para baixar a fatura da luz.

Em Espanha, o apoio às renováveis foi cortado em 2013 e o deputado do bloco lembra que continua a existir investimento no setor, nomeadamente por parte da EDP Renováveis.

No entanto, o presidente da Associação de Energias Renováveis, António Sá da Costa, não concorda. De acordo com o engenheiro, as alterações legislativas afastaram investimento em Espanha. Sá da Costa acrescentou ainda que todas as tecnologias necessitam de apoios estatais no início.