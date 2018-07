Portugueses não podem ser “vítimas de violações grosseiras da lei”. Santos Silva avisa Venezuela

O ministro dos Negócios Estrangeiros português advertiu o enviado especial da Venezuela de que a comunidade portuguesa naquele país, essencialmente dedicada ao comércio, não pode ser “vítima de imposição de preços ou violações grosseiras da lei e contratos”.

A posição do Governo português foi transmitida por Augusto Santos Silva ao enviado especial para as relações com a União Europeia (UE), designado pelo Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, num encontro que decorreu em Lisboa na sexta-feira passada, adiantou hoje o ministro aos deputados da comissão parlamentar de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas.

Nessa reunião, o governante português disse ao representante venezuelano que “o respeito pelas regras básicas da economia, designadamente da pequena economia, que é essencial à vida quotidiana dos venezuelanos, é absolutamente essencial para que haja qualquer relacionamento possível com Portugal”.