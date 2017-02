Portugueses lançam plataforma inovadora de encontros românticos

Já nasceu a primeira plataforma de encontros e relacionamentos amorosos, de origem portuguesa. Chama-se Mr & Mrs Love e combina serviços ‘online’ com suporte ‘offline’ aos utilizadores. A empresa de criação e gestão de projetos digitais Hey Digital colabora com o projeto no desenvolvimento da plataforma e a agência matrimonial Amore Nostrum no apoio ‘offline’.

Através do site, os utilizadores podem registar-se e pesquisar outros perfis, filtrando de acordo com as suas preferências, contactos, exigências, interesses, entre outros. Adicionalmente, este projeto distingue-se por ser o único com a validação de perfis ‘in loco’ (no próprio lugar), que aumentam o conforto dos utilizadores em utilizar a plataforma, e com a possibilidade de contactar diretamente com uma equipa de especialistas no aconselhamento matrimonial.

Segundo o responsável pelo lançamento da plataforma em Portugal, João Simões, “o sucesso das plataformas e aplicações ‘online’ de encontros amorosos, tanto a nível internacional, como aqui em Portugal, foi um dos principais motes para a criação da Mr & Mrs Love. No entanto, acreditamos que as vantagens evidentes dos ‘websites’ de encontros carecem de um apoio personalizado e profissional, tão característico dos serviços tradicionais de ‘matchmaking’. Este é um dos nossos principais fatores de diferenciação”.