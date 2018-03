Portugueses estão empenhados na ‘guerra’ contra os fogos, diz secretário de Estado

“Esta é uma ação cívica importante de replantação do Pinhal do Rei e a tomada de consciência de que o problema da floresta é um problema de todos”, disse aos jornalistas Miguel Freitas, durante a iniciativa “O Pinhal é a Nossa Bandeira”, que hoje decorreu na Marinha Grande.

A iniciativa, promovida por entidades privadas em parceria com a autarquia da Marinha Grande, Exército, Força Aérea Portuguesa e Instituto de Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) e que contou ainda com a colaboração da GNR, PSP, Proteção Civil, Vigilantes da Natureza, bombeiros da Marinha Grande e Vieira de Leiria e praticantes de todo-o-terreno, num total de cerca de 300 operacionais, incidiu sobre o talhão 256 do Pinhal de Leiria, uma área de 30 hectares reflorestada com cerca de 67.500 pinheiros bravos.

Apesar da organização ter registado mais de cinco mil voluntários inscritos para a ação de reflorestação de hoje – número citado pelo secretário de Estado como um “sinal” de que os portugueses “estão a fazer essa guerra” contra os incêndios florestais – cerca das 11:00 o número de participantes não ultrapassava algumas centenas de pessoas.