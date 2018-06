Portugueses estão dispostos a gastar mais nas férias de verão

Os consumidores portugueses estão dispostos a pagar, em média, mais 22 euros para viajar nestas férias de verão do que em igual período do ano passado. O estudo da eDreams, uma das maiores agência de viagens online da Europa, mostra que, apesar de o preço médio que os portugueses vão pagar pelas férias ser superior, os portugueses continuam a apostar em destinos mais económicos.

Os dados da eDreams revelam que, em média, cada viajante gastou 230 euros em voos, contra os 208 euros apurados em igual período do ano passado. Metade dos portugueses reservou férias por um período entre um e seis dias, enquanto 17% optou por um período de uma semana em viagem.

Os últimos quinze dias de junho são a data escolhida pelos portugueses para as partidas para as férias de verão. A terceira semana de junho (entre 15 e 22) surge no topo das escolha dos portugueses, seguindo-se o período compreendido entre 29 de junho e 5 de julho e a última semana de junho, que vai de 23 a 28 de junho.