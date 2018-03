Portugueses estão desprotegidos e desinformados, avisa Portal da Queixa

O Portal da Queixa defendeu esta segunda-feira que “os portugueses estão desprotegidos e desinformados” sobre os seus direitos enquanto compradores. A rede social de consumidores admite que os portugueses sabem que a Internet e as novas tecnologias facilitam o contacto entre as partes, mas o conhecimento insuficiente sobre a lei, por exemplo, pode colocá-los numa posição inferior face ao vendedor.

“Os portugueses vão estando conscientes dos seus direitos, no entanto, os seus mecanismos de defesa estão obsoletos face às novas estratégias de vendas que são, cada vez mais, agressivas. O consumidor atual tem de estar mais atento, sendo crucial que tenha um maior conhecimento no momento da compra”, explica O CEO e fundador do Portal da Queixa, Pedro Lourenço, CEO e fundador do Portal da Queixa.

Depois de ter assistido a uma subida de cerca de 85% nas queixas [80.393 em 2017], a plataforma online analisou identificou várias situações em que os consumidores portugueses não estão devidamente esclarecidos e informados acerca dos seus direitos de consumo.