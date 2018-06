Portugueses angariam 10 toneladas de ração para animais abandonados via telemóvel

Chegou agora ao fim a campanha “Alimenta um Animal com o OLX”, iniciativa solidária que visa sensibilizar para a problemática do abandono de animais. Em duas semanas, cerca de 10 mil portugueses clicaram para alimentar um animal abandonado através da aplicação do OLX, angariando 10 toneladas de ração para ajudar mais de 1000 animais abandonados, ao abrigo de cinco associações.

No total, foram registados mais de 50 mil cliques através do telemóvel ou tablet, já que este ano e pela primeira vez, a iniciativa decorreu através do mobile, por ser a principal via de acesso ao portal.

A Associação São Francisco de Assis em Cascais, a Plataforma Proanimal em Vila Real, a Patas & Tino em Palmela, a Quatro Patas e Focinhos na Mealhada e a Instinto na Covilhã foram as associações sem fins lucrativos abrangidas pela iniciativa. Cada associação irá receber um total de 2 toneladas de ração.